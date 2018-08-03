Логотип Екатеринбурга растиражировали в Таганроге

Подозрительно похожий знак обнаружили на сувенирной продукции трехсот-двадцатилетия города воинской славы. Вот так выглядит логотип разработанный специально для трехсотлетия Екатеринбурга, которое наступит в 2023 году. На разноцветных пилонах располагаются три символа города — гостиница Исеть, Дом Севастьянова и водонапорная башня. Его концепцию утвердили еще в прошлом году. За знак голосовали горожане. А вот такой логотип вскоре должен украсить Таганрог. В сентябре там отпразднуют юбилей города. Знаки почти не отличить, разница только в цветах и цифрах. Правда, в администрации Екатеринбурга в плагиате коллег винить не спешат. Говорят, могло произойти недоразумение. Но уверяют — в любом случае это во всех смыслах хороший знак для Екатеринбурга.