Грибная конкуренция: на Урале развернулась битва за урожай и за клиента

Конкуренция царит не только в лесу, но и городских рынках

Говорят, грузди пошли! Грибной сезон стартовал в этом году раньше обычного в Свердловской области, и нынешняя погода — жаркая, но с дождями — благоволит богатому урожаю. Так что в лес на «тихую охоту» отправляются многие свердловчане. Хотя есть и такие, кто собирать любит не грибы, а прибыль. Перекупщики появились и на небольших рынках, где торгуют садоводы, грибники и ягодники. Скупают товар у производителя по одной цене, а продают дороже. Получается, растят цены, а не урожай.

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Грибная конкуренция: на Урале развернулась битва за урожай и за клиента