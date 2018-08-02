Житель Екатеринбурга развел свиноферму во дворе на проспекте Космонавтов

Теперь городской фермер рискует оказаться под судом

В духоте здесь живут всю весну и лето. Окна не открыть из-за того, что соседи подложили свинью. Да не одну — во дворе жители устроили настоящую свиноферму. Окна самого фермера, который к тому же является старшим по дому, выходят на другую сторону. Ему вонь хрюшек, понятное дело, не мешает. Он воротит нос от жалобщиков — ни на какие уступки идти не хочет.

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