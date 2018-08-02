Ядовитые методы: жильцов дома на Белинского предупредили об отраве во дворе

Долой собачью жизнь. Под таким неофициальным лозунгом живут горожане в одном из дворов на улице Белинского. Термин «собачья жизнь» понимается буквально. По всему двору, в том числе рядом с детской площадкой, развешаны объявления о том, что четвероногим и их хозяевам тут не рады, и территория у дома — отравлена. Русская литература, конечно, знает словосочетание «век-волкодав», но вот феномен «дом-живодёр» — это всё-таки что-то новенькое.