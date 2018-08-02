В Екатеринбурге собака набросилась на пенсионерку

У кровожадного питбуля пострадавшую с трудом отбили соседи, которым тоже досталось

По словам очевидцев, 79-летняя женщина серьезно пострадала — она была вся в крови. Сейчас пенсионерка в больнице. Ее обидчик питбуль живет по соседству. На прогулке хозяйка спустила его с поводка и не надела намордник. Такое, рассказывают местные, случается часто. Из-за чего пес набросился на женщину, не ясно. Следователи уже начали проверку.

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