В Екатеринбурге собака набросилась на пенсионерку

По словам очевидцев, 79-летняя женщина серьезно пострадала — она была вся в крови. Сейчас пенсионерка в больнице. Ее обидчик питбуль живет по соседству. На прогулке хозяйка спустила его с поводка и не надела намордник. Такое, рассказывают местные, случается часто. Из-за чего пес набросился на женщину, не ясно. Следователи уже начали проверку.