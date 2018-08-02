В Екатеринбурге отметили день ВДВ

Если подводить промежуточные итоги дня десантника, то в уральской столице соблюдены все необходимые традиции: цветы возложили, флаги и голубые береты достали, дань уважения фонтанам — тоже отдали. Хотя были и вещи неожиданные. Оказывается, день ВДВ — уже не сугубо мужской праздник. Отмечать его можно всей семьей, более того — одевать в форму десантников даже дочерей.