В Екатеринбурге отметили день ВДВ

Оказывается, день ВДВ уже не сугубо мужской праздник

Если подводить промежуточные итоги дня десантника, то в уральской столице соблюдены все необходимые традиции: цветы возложили, флаги и голубые береты достали, дань уважения фонтанам — тоже отдали. Хотя были и вещи неожиданные. Оказывается, день ВДВ — уже не сугубо мужской праздник. Отмечать его можно всей семьей, более того — одевать в форму десантников даже дочерей.

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