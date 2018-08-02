Радиочастоты против онкологии: врачи областного онкодиспаснера освоили новый вид операций

Метастазы в позвоночнике — очень распространенное осложнение онкологии. Рано или поздно рост опухоли приводит к перелому позвонка и параличу. Теперь же у пациентов есть шанс на полноценную жизнь. Ведь операция малоинвазивная, пациенту делают всего два прокола в области метастаза. В тело позвонка устанавливается специальная иголка, которая уничтожает опухоль при помощи нагрева до 60-70 градусов. Вторая игла контролирует, чтобы высокая температура не повредила спинной мозг. На место погибшей ткани вводится костный цемент. Он закрепляет тело позвонка и не позволяет ему ломаться. Операция обычно занимает не больше часа. Прежде же хирургам приходилось трудиться часами — позвонок заменяли на специальные конструкции. При этом восстановительный период занимал несколько месяцев. Новая методика позволяет пациенту пойти домой уже на следующий день.