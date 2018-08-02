Единая Россия определилась со списком кандидатов в Гордуму

По результатам предварительного голосования, из 200 человек к участию в выборах допущены 75. Всего в выборах 9 сентября будут участвовать 7 партий, и более 130 кандидатов будут избираться по одномандатным округам. Единая Россия собирается бороться за места в гордуме во всех округах и категориях.