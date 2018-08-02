Домашний Маугли: жительница Каменска-Уральского несколько лет держала сына взаперти

Мать мальчика настаивает: в школу он не ходил из-за болезни

Маменькин сынок поневоле. На Урале есть 16-летний юноша, который уже несколько лет не ходит в школу, ни с кем не общается, и живет в собственном доме — как Мцыри в монастыре: под чуткой и неотступной материнской опекой, граничащей с тиранией. Об узнике собственной родительницы стало известно почти случайно. Теперь мать мальчика настаивает: в школу он не ходил, с людьми не контактировал не из-за победившего в отдельной семье матриархата, а потому что болен. Так ли это?

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