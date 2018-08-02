День рождения почтового ящика отмечают в Екатеринбурге

Первые приемники появились 170 лет назад

По словам знатоков, изначально ящики были вовсе не для того, чтобы в них бросали письма. Что касается почтовых ящиков, то первые ячейки для посланий в России были деревянными, потом стали чугунными. В Екатеринбурге 19 века все началось с одного единственного приемника, откуда письма забирали на лошадях. Привычный нам дизайн появился в середине прошлого столетия. Опустошались такие ящики, когда к ним подносились мешки со специальными рамками.

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День рождения почтового ящика отмечают в Екатеринбурге