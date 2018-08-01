Время местное: железнодорожные вокзалы отказались от московского времени

Чтобы избежать разночтений, пассажиров начали готовить заранее

Время местное. С 1 августа железнодорожные билеты привели к новому стандарту. Теперь в них, как и в билетах на автобусы и самолеты, указывается не московское, а местное время. Чтобы в день, когда изменения вступили в силу, избежать коллапса, пассажиров начали готовить заранее. Пассажиры сегодня только и делают, что глядят на часы. Сверяют числа в билетах и на табло. Сегодня на вокзале наступило время перемен — с первого августа поезда по всей России отправляются и прибывают по местному времени.

Также в разделе Общество

В очередь за просрочкой: горожане обнаружили свалку продуктов с истекшим сроком годности
24.07.2018
В очередь за просрочкой: горожане обнаружили свалку продуктов с истекшим сроком годности
Место занято! Горожане с ограниченными возможностями жалуются на ущемления прав со стороны здоровых водителей
25.07.2018
Место занято! Горожане с ограниченными возможностями жалуются на ущемления прав со стороны здоровых водителей
Под Нижним Тагилом из леса вывели пропавшего 10-летнего ребенка
24.07.2018
Под Нижним Тагилом из леса вывели пропавшего 10-летнего ребенка
На Шарташе появится прогулочный теплоход
13.06.2018
На Шарташе появится прогулочный теплоход
среда 01 Августа 2018
Время местное: железнодорожные вокзалы отказались от московского времени