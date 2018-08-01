Время местное: железнодорожные вокзалы отказались от московского времени

Время местное. С 1 августа железнодорожные билеты привели к новому стандарту. Теперь в них, как и в билетах на автобусы и самолеты, указывается не московское, а местное время. Чтобы в день, когда изменения вступили в силу, избежать коллапса, пассажиров начали готовить заранее. Пассажиры сегодня только и делают, что глядят на часы. Сверяют числа в билетах и на табло. Сегодня на вокзале наступило время перемен — с первого августа поезда по всей России отправляются и прибывают по местному времени.