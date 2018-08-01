Огонь, вода и… нет не медные трубы, а яркий свет — стали элементами нового шоу, которое увидели горожане. Трюкачи, клоуны, фокусники знаменитого цирка уже дали первое представление. И все же воды в новом шоу определенно больше, чем всего остального. Над музыкальными зарисовками даже взрослые смеются как дети. Артисты из клоунского трио «без носков» признаются: их призвание быть в центре внимания. Ведь их номер должен отвлечь зрителей от арены, которую готовят к следующему выступлению.
Впервые на манеже! Цирк Никулина представил Екатеринбургу новую программу
Горожане увидели шоу воды, огня и света
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среда 01 Августа 2018
Впервые на манеже! Цирк Никулина представил Екатеринбургу новую программу