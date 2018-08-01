Шестилетняя девочка претендует на звание лучшего экскурсовода страны

Анастасия Муцкая из Нижнего Тагила принимает участие в конкурсе российского географического общества

Принять участие в конкурсе родителям девочки посоветовали в садике — где разглядели талант ребенка. Семья не сомневалась ни секунды — несколько вечеров мама с папой потратили на составление сценария. А затем вместе отправились на съемки. К процессу подошли ответственно — ведь оценивать работу будет профессиональное жюри из журналистов и путешественников. Но прежде оценить ролик предстоит интернет-пользователям. Те уже поставили Насте десятки лайков.

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