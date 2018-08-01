Шестеро по лавкам. Миссис Екатеринбург-2017 Яна Винарская в шестой раз стала мамой

Сегодня королеву красоты выписали из роддома. Дочка родилась крупной — весом 3 с половиной килограмма. Новорожденную встречали всей семьей. Старшему сыну Яны двадцать лет, средним детям — одиннадцать и девять, а двойняшкам по пять. Яна уверена: счастье в детях. А когда их так много справиться бывает даже легче, чем с одним ребенком.