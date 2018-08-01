Помимо времяисчисления на железной дороге, россиян в августе ждут и еще несколько важных изменений. И если пенсионеров эти изменения скорее порадуют, всем остальным стоит приготовиться к дополнительным тратам. Работающих пенсионеров ждет перерасчет и увеличение пенсии, но не более чем на три пенсионных балла, это чуть меньше 240 рублей. Куда существеннее вырастут госпошлины. На полторы тысячи дороже станет оформление биометрического загранпаспорта, на 1000 — выдача водительского удостоверения, и на 500 рублей — свидетельства о регистрации автомобиля. Повышение стоимости документов власти объясняют подорожанием расходных материалов и чипа, содержащего биометрическую информацию. Еще один плюс — во всех смыслах — в конце августа будет увеличена минимальная розничная цена бутылки водки. Средняя стоимость крепких напитков достигнет 205-ти рублей за пол-литра.