Полоса препятствий: марафонцы не могут дойти до старта из-за бюрократии

А что динамо бежит — все бегут! как говорили любимые герои Джентльменов удачи. бегут если не все, то очень многие и в Екатеринбурге. Уже в это воскресение в городе состоится уже традиционный марафон Европа-Азия. Пока по улицам Екатеринбурга будут бежать атлеты, автомобилистам также традиционно придется испытать некоторые неудобства. Чтобы для горожан, особенно для тех, кто живёт в центре, перекрытия не стали неожиданностью — волонтеры сейчас расклеивают во дворах предупреждения. По их мнению, отказаться на день от машины — не только не смертельно, но и, наоборот, полезно для здоровья.