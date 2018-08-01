Полоса препятствий: марафонцы не могут дойти до старта из-за бюрократии

Екатеринбург готовится к марафону «Европа-Азия»

А что динамо бежит — все бегут! как говорили любимые герои Джентльменов удачи. бегут если не все, то очень многие и в Екатеринбурге. Уже в это воскресение в городе состоится уже традиционный марафон Европа-Азия. Пока по улицам Екатеринбурга будут бежать атлеты, автомобилистам также традиционно придется испытать некоторые неудобства. Чтобы для горожан, особенно для тех, кто живёт в центре, перекрытия не стали неожиданностью — волонтеры сейчас расклеивают во дворах предупреждения. По их мнению, отказаться на день от машины — не только не смертельно, но и, наоборот, полезно для здоровья.

Также в разделе Спорт

Грязные, но счастливые: в Екатеринбурге прошла гонка героев
23.07.2018
Грязные, но счастливые: в Екатеринбурге прошла гонка героев
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
14.06.2018
Дорогой футбол: сколько Екатеринбург потратил на Чемпионат мира
Екатеринбуржцы приветствуют болельщиков из других стран
15.06.2018
Екатеринбуржцы приветствуют болельщиков из других стран
Вот и празднику конец: Мундиаль в Екатеринбурге закончился на радостной ноте
27.06.2018
Вот и празднику конец: Мундиаль в Екатеринбурге закончился на радостной ноте
Вчера
Полоса препятствий: марафонцы не могут дойти до старта из-за бюрократии