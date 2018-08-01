Любителей мусорить будут выявлять и наказывать с помощью камер

В Екатеринбурге появился тайный мойдодыр, который должен стать грозой городских грязнуль. Точнее, тех, кто город загрязняет. В разных районах то тут, то там будут появляться фотоловушки, задача которых охотиться на нарушителей чистоты. Для фотокапканов выбирают места, которые пользуются популярностью у любителей свалить отходы под куст. Причем, даже если нарушители как-то прознают о камерах и захотят их обмануть, то и на этот счет у авторов идеи есть приемы.