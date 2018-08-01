Исеть направят в новое русло: реку благоустроят в рамках строительства Ледовой арены

Место пусто не будет. Власти Екатеринбурга утвердили проект планировки ледовой арены. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о планировке и межевании территории. Новую арену построят на набережной Исети за цирком. На месте телебашни появится огромный спорткомплекс на 15 тысяч зрителей, который станет домашней площадкой хоккейного клуба «Автомобилист». По проекту, помимо спорта горожане будут заниматься здесь предпринимательской и общественно-деловой деятельностью. В планировку также заложен пешеходный мост, который соединит улицу Народной Воли. Береговая линия реки Исеть будет изменена. Она должна образовать заводь правильной круглой формы.