Экзамен для глав: претенденты на кресло мэра выступают перед комиссией

Задача кандидатов — рассказать о том, каким образом они хотели бы управлять городом

Первый день прослушивания. Претенденты на кресло главы Екатеринбурга взяли слово перед конкурсной комиссией. Задача кандидатов — рассказать о том, каким образом они хотели бы управлять городом. Сегодня жюри выслушало семерых соискателей, в том числе основных, как считается, претендентов на мэрскую должность. Перед конкурсной комиссией все претенденты равны. Мыслями о том, как управлять городом, кандидаты делятся в алфавитном порядке. Первой на экзамен для будущих мэров заходит дама. Ее речь начинается с вопроса о деньгах.

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