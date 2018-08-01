Экзамен для глав: претенденты на кресло мэра выступают перед комиссией

Первый день прослушивания. Претенденты на кресло главы Екатеринбурга взяли слово перед конкурсной комиссией. Задача кандидатов — рассказать о том, каким образом они хотели бы управлять городом. Сегодня жюри выслушало семерых соискателей, в том числе основных, как считается, претендентов на мэрскую должность. Перед конкурсной комиссией все претенденты равны. Мыслями о том, как управлять городом, кандидаты делятся в алфавитном порядке. Первой на экзамен для будущих мэров заходит дама. Ее речь начинается с вопроса о деньгах.