Самое время для новой «Зари» — заведение меняет формат и репертуар. Эту же тенденцию подхватывает и «Знамя» — еще один кинотеатр в Орджоникидзевском. Время кинотеатров — в прямом смысле этого слова — проходит. Зрители уже не идут на сеансы, как на праздник. Фильма и попкорна им мало. Современный кинотеатр — это, по сути, полноценный развлекательный центр с несколькими залами и большим ассортиментом еды и напитков.
Закат "Зари": один из самых известных кинотеатров Уралмаша переформатируют
Фильмы в этом здании крутили с середины 50-ых прошлого века, когда кино было важнейшим из искусств
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Закат "Зари": один из самых известных кинотеатров Уралмаша переформатируют