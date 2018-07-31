Закат "Зари": один из самых известных кинотеатров Уралмаша переформатируют

Фильмы в этом здании крутили с середины 50-ых прошлого века, когда кино было важнейшим из искусств

Самое время для новой «Зари» — заведение меняет формат и репертуар. Эту же тенденцию подхватывает и «Знамя» — еще один кинотеатр в Орджоникидзевском. Время кинотеатров — в прямом смысле этого слова — проходит. Зрители уже не идут на сеансы, как на праздник. Фильма и попкорна им мало. Современный кинотеатр — это, по сути, полноценный развлекательный центр с несколькими залами и большим ассортиментом еды и напитков.

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Закат "Зари": один из самых известных кинотеатров Уралмаша переформатируют