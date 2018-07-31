Взносы на капитальный ремонт вскоре уменьшатся на 50 процентов. Правда, не для всех

Такие скидки получат пенсионеры, проживающие с инвалидами

Сейчас льготы на уплату взносов в фонд капремонта имеют одинокие и неработающие пенсионеры. А также инвалиды первой и второй групп, если они являются собственниками квартиры. Однако до сих пор если два льготника жили вместе, то скидок автоматически лишались. Пенсионеры — так как переставали считаться одиноко живущими, а инвалиды — потому что не являлись собственниками квартиры. Но сейчас эта несправедливость должна быть устранена. Соответствующий закон собирается принять региональный парламент. Расходы регионов на компенсации будут субсидироваться из федерального бюджета, деньги для этого уже зарезервированы.

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