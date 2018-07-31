Время перемен наступает для пассажиров поездов: железнодорожники переводят часы

А сейчас важная информация для тех, кто собирается в путешествие. Сверим часы! Железные дороги переходят на местное время. Уже завтра отправляться поезда и электрички начнут по-новому . Так что еще раз проверьте билеты перед поездкой. Необходимость в нововведении зрела давно — ведь аэропорты давно указывают в билетах не единое московское, а местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Теперь так же будет и на железной дороге. Поначалу, чтобы избежать путаницы, в билетах будут уточнять, насколько указанное время отличается от московского. Это касается как поездов дальнего следования, так и электричек.