А сейчас важная информация для тех, кто собирается в путешествие. Сверим часы! Железные дороги переходят на местное время. Уже завтра отправляться поезда и электрички начнут
Время перемен наступает для пассажиров поездов: железнодорожники переводят часы
Железные дороги переходят на местное время
А сейчас важная информация для тех, кто собирается в путешествие. Сверим часы! Железные дороги переходят на местное время. Уже завтра отправляться поезда и электрички начнут
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Время перемен наступает для пассажиров поездов: железнодорожники переводят часы