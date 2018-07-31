Велосипедистов просят притормозить

Все больше аварий на дорогах с участием двухколесного транспорта. Причем зачастую байкеры сами виноваты в ДТП, не соблюдают элементарные меры безопасности. Так 76-летний пенсионер, выезжая со второстепенной дороги на главную, попал под колеса авто. Он не заметил надвигающуюся угрозу. И это уже вторая смерть на обочине за год. Еще полсотни велосипедистов получили различные травмы.