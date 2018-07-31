Спортсменка-колясочница из Екатеринбурга вошла в ТОП-25 на международных соревнованиях по парашютному спорту

В воздухе Анастасия Немец обогнала почти полторы сотни участников

Никаких поблажек для инвалидов судьи не делают. Наоборот, призывают участников не терять времени — ведь чем быстрее выполняется задание, тем выше баллы. Спортсмены прыгали четыре раза с 4 тысяч метров. Такую высоту свердловчанка Анастасия покорила впервые — до этого ее потолок был в два раза ниже. Технические возможности не позволяли. Но теперь останавливаться на достигнутом она не намерена. Отметим, что парашютный фестиваль для людей с ограниченными возможностями прошел в России впервые. Прыгнуть выше головы там старались 160 участников из 11 стран мира.

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