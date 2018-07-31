Садовод-любитель разбил огород прямо у подъезда

Микро-овощеводческое хозяйство один из жителей района разбил прямо на газоне между жилым домом и детским садом

Кабачки, морковка в ряд — и пусть соседи не ворчат. Это для машин в Академическом места нет. А для небольшой грядки вполне достаточно. Правда перед этим все-таки придется договориться с теми. кто живет рядом. Микро-овощеводческое хозяйство один из жителей района разбил прямо на газоне между жилым домом и детским садом и теперь вынужден не только охранять свой урожай, но и отбиваться от нападок соседей.

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Садовод-любитель разбил огород прямо у подъезда