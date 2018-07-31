"Купание красного коня" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые встречают шедевр такого уровня. Знаменитую картину Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня» скоро можно будет увидеть в екатеринбургском музее ИЗО на Воеводина. Вместе с работами других авангардистов, она прибыла накануне из Третьяковской галереи. Шедевр доставили в трехметровом защитном кейсе. Всю дорогу специалисты следили за соблюдением особого температурного режима и влажности. Сейчас одну из самых известных картин Петрова-Водкина распаковывают и готовят к экспозиции.