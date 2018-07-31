"Купание красного коня" в Екатеринбурге

Полотно долго путешествовало «галопом по Европам» и чудом вернулось на родину

В Екатеринбурге впервые встречают шедевр такого уровня. Знаменитую картину Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня» скоро можно будет увидеть в екатеринбургском музее ИЗО на Воеводина. Вместе с работами других авангардистов, она прибыла накануне из Третьяковской галереи. Шедевр доставили в трехметровом защитном кейсе. Всю дорогу специалисты следили за соблюдением особого температурного режима и влажности. Сейчас одну из самых известных картин Петрова-Водкина распаковывают и готовят к экспозиции.

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"Купание красного коня" в Екатеринбурге