Предполагается, что каждой многоэтажке выдадут паспорт безопасности и присвоят категорию. Но пока все детали проекта обсуждаются, екатеринбуржцам предложили не медлить и застраховать свои дома — а точнее лифты и кровлю — от потенциальной угрозы. Естественно, за собственный счет. В микрорайоне Академический уже подстраховались — четвертый год жильцы вносят деньги в компенсационный фонд. На всякий пожарный случай они платят по полтора рубля за квадратный метр.
Коммунальщики против террористов: екатеринбуржцам предложили задуматься о защите домов от угрозы — и застраховать многоэтажки
Законопроект, который совсем недавно озвучила Госдума, поддержали и власти Екатеринбурга
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Коммунальщики против террористов: екатеринбуржцам предложили задуматься о защите домов от угрозы — и застраховать многоэтажки