Коммунальщики против террористов: екатеринбуржцам предложили задуматься о защите домов от угрозы — и застраховать многоэтажки

Предполагается, что каждой многоэтажке выдадут паспорт безопасности и присвоят категорию. Но пока все детали проекта обсуждаются, екатеринбуржцам предложили не медлить и застраховать свои дома — а точнее лифты и кровлю — от потенциальной угрозы. Естественно, за собственный счет. В микрорайоне Академический уже подстраховались — четвертый год жильцы вносят деньги в компенсационный фонд. На всякий пожарный случай они платят по полтора рубля за квадратный метр.