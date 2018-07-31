Инвалид-колясочник вышел в неравный бой с автохамами

Фото нарушителей он исправно отправляет в отдел ДПС

На нарушителей и откровенных автохамов в Павла глаз наметан — проступки автомобилистов он фиксирует уже два года. Потом отправляет снимки в ГИБДД в надежде, что водителей, вставших на пути у инвалидов, оштрафуют. Правда, оказалось, не всегда виновного можно наказать. Ведь и в законах есть место для объезда. Но тем не менее, призывать к ответственности нарушителей надо. Тем более, сегодня это можно сделать, не выходя из дома — с помощью сайта ГИБДД.

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