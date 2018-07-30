Селфи оказалось смертельным, школьник задел высоковольтный кабель. Иногда металлические сэлфи-палки могут выступить в качестве проводников тока высокого напряжения, и даже просто находиться вблизи проводов опасно для жизни, говорят энергетики. Но таблички «Не влезай! Убьет!» подростков-экстремалов не останавливают.
Второй несчастный случай за неделю: в Кушве на опоре ЛЭП вновь погиб подросток
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