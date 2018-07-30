Второй несчастный случай за неделю: в Кушве на опоре ЛЭП вновь погиб подросток

На высоту 16-летний юноша забрался ради эффектного снимка

Селфи оказалось смертельным, школьник задел высоковольтный кабель. Иногда металлические сэлфи-палки могут выступить в качестве проводников тока высокого напряжения, и даже просто находиться вблизи проводов опасно для жизни, говорят энергетики. Но таблички «Не влезай! Убьет!» подростков-экстремалов не останавливают.

Также в разделе ЧП

Выпускной закончился трагедией: четверо студентов разбились на квадроциклах
18.06.2018
Выпускной закончился трагедией: четверо студентов разбились на квадроциклах
Крушение в космосе: в парке Маяковского упала карусель
23.07.2018
Крушение в космосе: в парке Маяковского упала карусель
Вот змея! В регионе участились случаи нападения гадюк
12.07.2018
Вот змея! В регионе участились случаи нападения гадюк
Каникулы, опасные для жизни: МЧС следит за «дикими» пляжами
24.07.2018
Каникулы, опасные для жизни: МЧС следит за «дикими» пляжами
понедельник 30 Июля 2018
Второй несчастный случай за неделю: в Кушве на опоре ЛЭП вновь погиб подросток