Хотя до мундиаля планировалось, что пункты досмотра уберут, а улицу Татищева откроют к концу июля. На календаре 30 июля — а все постройки до сих пор на месте. Чем сильно усложняют жизнь горожан — огибать арену приходится и пешеходам, и автомобилистам. Почему демонтаж так затянулся и кто за это в ответе?
Улицу Татищева не могут открыть из-за нерасторопности подрядчика
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понедельник 30 Июля 2018
Улицу Татищева не могут открыть из-за нерасторопности подрядчика