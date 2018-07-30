Улицу Татищева не могут открыть из-за нерасторопности подрядчика

Хотя до мундиаля планировалось, что пункты досмотра уберут, а улицу Татищева откроют к концу июля. На календаре 30 июля — а все постройки до сих пор на месте. Чем сильно усложняют жизнь горожан — огибать арену приходится и пешеходам, и автомобилистам. Почему демонтаж так затянулся и кто за это в ответе?