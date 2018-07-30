Столица Универсиады: Город заявил о готовности принять студенческие игры

По мнению властей, это должно стать настоящим подарком к 300-летнему юбилею города

Руководство Екатеринбурга уже направило заявку. Основным конкурентом в конкурсе на право приёма Универсиады выступает Якутск. Окончательно место проведения летних студенческих игр будет обнародовано к сентябрю. Но уральскую столицу в этой гонке называют фаворитом. Ведь она не раз принимала соревнования мирового уровня. В частности, в июне здесь проходили матчи Чемпионата мира по футболу. Организация Мундиаля получила высокие оценки ФИФА.

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понедельник 30 Июля 2018
Столица Универсиады: Город заявил о готовности принять студенческие игры