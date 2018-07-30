Вместе со штурманом Карякин финишировал на Красной площади, пройдя пять с половиной тысяч километров от Астрахани сквозь казахские степи и русские равнины. Свой путь к победе гонщики зафиксировали на камеру. И он не всегда был шелковым.
Победный дебют Сергея Карякина: триумфатор Дакара стал лучшим на ралли «Шелковый путь»
Гонщик из Екатеринбурга в этом году пересел с квадроцикла на внедорожник
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понедельник 30 Июля 2018
Победный дебют Сергея Карякина: триумфатор Дакара стал лучшим на ралли «Шелковый путь»