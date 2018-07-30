Победный дебют Сергея Карякина: триумфатор Дакара стал лучшим на ралли «Шелковый путь»

Гонщик из Екатеринбурга в этом году пересел с квадроцикла на внедорожник

Вместе со штурманом Карякин финишировал на Красной площади, пройдя пять с половиной тысяч километров от Астрахани сквозь казахские степи и русские равнины. Свой путь к победе гонщики зафиксировали на камеру. И он не всегда был шелковым.

Также в разделе Лица

Голос парада победы: комментатор Роман Дорохин о закулисье шествия
09.05.2018
Голос парада победы: комментатор Роман Дорохин о закулисье шествия
На гастроли с пуантами и молотком: интервью с примой Марией Александровой
17.05.2018
На гастроли с пуантами и молотком: интервью с примой Марией Александровой
Токарь металлургического завода сделал коллекцию гномов из «Властелина колец»
11.04.2018
Токарь металлургического завода сделал коллекцию гномов из «Властелина колец»
Город скорбит: ушел из жизни почетный гражданин Екатеринбурга Яков Спектор
12.02.2018
Город скорбит: ушел из жизни почетный гражданин Екатеринбурга Яков Спектор
понедельник 30 Июля 2018
Победный дебют Сергея Карякина: триумфатор Дакара стал лучшим на ралли «Шелковый путь»