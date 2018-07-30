На Среднем Урале разрешили убить почти полтысячи косолапых

Указ о количестве зверей для отстрела накануне подписал губернатор свердловской области. Он приурочен к открытию сезона охоты на медведей — который стартует первого августа и продлится до 31 сентября. И цифра, обозначенная в документах, вовсе не рекомендация — а максимум. Больше пятисот разрешений на отстрел косолапых в хозяйствах выдать не смогут. И это — совсем не много — говорят охотоведы — всего 10 процентов от общего числа медведей в уральских лесах. При этом отстреливать охотники смогут только самцов, на медведиц и детенышей ружье поднимать строго запрещено.