Житель Первоуральска умер после плановой операции

В общей сложности, мужчине провели несколько операций в двух городах. Поэтому установить причину непросто. Как считают родственники, ошибки врачи могли допустить уже при первых манипуляциях. Тот трагический вторник Сагида Якубовна помнит до мелочей. Но как вышло, что ее мужа не стало, не может понять до сих пор. Вячеслав скончался в больнице после плановой операции — в Екатеринбурге ему урезали прямую кишку. Все прошло успешно, и через неделю мужчину выписали домой. Однако вскоре пациенту стало хуже.