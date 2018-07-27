В Свердловской области объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности

Жаркая пора сейчас не только у Водоканала, но и у огнеборцев. Ведь пожары в лесах в большинстве случаев — дело рук безалаберных отдыхающих. На сегодняшний день в регионе зафиксировано три природных пожара. Леса горят близ поселка Нейво-Шайтанский, в 20 километрах от Гарей, кроме того, в Березовском районе третий день пытаются потушить тлеющий торф. По словам спасателей, проблем им и себе подкинули сами свердловчане, которые неосторожно обращались с огнем. Из-за этого в 16 муниципалитетах области введен особый противопожарный режим. Он запрещает разведение костров на природе и выходы в лес. Следить за этим все выходные будут сотрудники полиции и МЧС. Спасатели просят уральцев: не бросать непотушенные окурки и спички, не поджигать траву и тополиный пух. И с осторожностью жарить шашлык.