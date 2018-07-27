Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц

Её должны были открыть уже в понедельник

Улица Гражданская законченный вид никак не приобретет. Она будет закрыта еще месяц, сообщили сегодня в городской администрации. Перекрытия вблизи Макаровского моста продлили из-за того, что строители не успели закончить все планируемые работы. Открыть Гражданскую должны были уже в понедельник. Однако ожидания горожан и планы строителей разрушили непредвиденные обстоятельства. Подрядчику пришлось провести на участке дополнительные работы. Из-за этого отрезок от 11-го дома до Челюскинцев откроют только 30 августа. Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на временные знаки. Напомню, реконструкция улицы проводится в рамках проекта строительства Макаровского моста, под которым ее в итоге пустят. Это должно облегчить движение транспорта из Заречного микрорайона. Но пока из-за перекрытий постоянно возникают пробки, что вызывает недовольство горожан.

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Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц