Стоп-сигнал: кандидат в депутаты екатеринбургской гордумы получил предупреждение

Кто автор послания, Владимиру неизвестно. Кандидат не спешит связывать этот случай с политической гонкой. Впрочем, некоторые эксперты уже заявили, что шутка подозрительно похожа на предупреждение. Мол кирпич в следующий раз может оказаться уже не на капоте. По крайней мере, причины так думать есть — не так давно неизвестные напали на начальника предвыборного штаба Владимира Нагибина. Были и другие прецеденты — в Октябрьском районе у помощника кандидата сожгли КамАЗ.