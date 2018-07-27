Стоп-сигнал: кандидат в депутаты екатеринбургской гордумы получил предупреждение

На капоте своего автомобиля Владимир Нагибин обнаружил кирпич

Кто автор послания, Владимиру неизвестно. Кандидат не спешит связывать этот случай с политической гонкой. Впрочем, некоторые эксперты уже заявили, что шутка подозрительно похожа на предупреждение. Мол кирпич в следующий раз может оказаться уже не на капоте. По крайней мере, причины так думать есть — не так давно неизвестные напали на начальника предвыборного штаба Владимира Нагибина. Были и другие прецеденты — в Октябрьском районе у помощника кандидата сожгли КамАЗ.

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Стоп-сигнал: кандидат в депутаты екатеринбургской гордумы получил предупреждение