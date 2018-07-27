Работу екатеринбургского Водоканала парализовали жертвы лже-коммунальщиков

За последние несколько недель поток обращений в обслуживающую организации вырос настолько, что это не дает сотрудникам выполнять прямые обязанности. Оказывается, страдают коммунальщики из-за лже-коллег, навязывающих горожанам свои услуги. В связи с деятельностью сомнительных структур, развернувшейся столь широко, в Водоканале решили дать потребителям важные пояснения.