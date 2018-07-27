Продвижением российской заявки Экспо-2025 занялся Владимир Путин

Глава государства лично лоббирует проект среди друзей-президентов

Просьбу поддержать Екатеринбург в борьбе за всемирную универсальную выставку он озвучил на саммите БРИКС. Как раз сейчас наступает самый напряженный этап в гонке за ЭКСПО — продвижение заявки в мир и представление ее разным государствам. Согласно нашему проекту, в Екатеринбурге хотят построить город будущего. Выставочный парк будет представлять собой зону, свободную от автомобилей, зато насыщенную инновациями. Его собираются разместить на площади порядка 500 гектаров, на берегу ВИЗа. При условии, что Екатеринбург станет столицей ЭКСПО. Ее определят в ноябре.

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Продвижением российской заявки Экспо-2025 занялся Владимир Путин