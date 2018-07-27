До конца лета остался всего месяц. Но несмотря на это, город расцветает на глазах — в прямом смысле. До сих пор то тут, то там на клумбах можно встретить бригады дружных озеленительниц, после которых остаются яркие цветочные узоры. Каждый год благоустроители придумывают
Клумбы 3D и переливающийся газон: в Екатеринбурге выбирают лучшую идею озеленения
По традиции в нем участвуют все 7 районов города и более 60 клумб
До конца лета остался всего месяц. Но несмотря на это, город расцветает на глазах — в прямом смысле. До сих пор то тут, то там на клумбах можно встретить бригады дружных озеленительниц, после которых остаются яркие цветочные узоры. Каждый год благоустроители придумывают
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Клумбы 3D и переливающийся газон: в Екатеринбурге выбирают лучшую идею озеленения