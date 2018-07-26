Воровала у детей: заведующую детским садом отправили в колонию за мошенничество

По версии следователей, женщина забирала бюджетные деньги себе в карман

Заведующая работала в детском саду поселка Лосиный. По материалам дела, за пять лет женщина похитила почти два с половиной миллиона рублей. Следователи установили, что на работу были устроены специалисты из других городов и даже регионов России, которых в садике ни разу не видели. Так старший воспитатель вообще проживает в ХМАО. Но на ее имя регулярно начислялась как зарплата, так и стимулирующие выплаты. На суде заведующая заявила, что направляла средства на ремонт и благоустройства садика, но суд словам не поверил и отправил подсудимую в колонию на четыре года.

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Воровала у детей: заведующую детским садом отправили в колонию за мошенничество