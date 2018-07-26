Вечный покой на 4 квадратах: в Екатеринбурге приняли единый похоронный стандарт

В нем обозначены размеры для каждого типа захоронения

Глубина и ширина под контролем. В Екатеринбурге впервые в России ввели похоронные стандарты. Как утверждают чиновники, это сделано для того, чтобы навести на кладбищах порядок. За нарушение правил будут штрафовать. Среди нововведений — определение размеров семейных захоронений и система «одного окна». Если раньше тем, кто организует похороны, приходилось сначала ехать на кладбище, потом в похоронную службу и обратно, теперь все необходимое можно получить в одном месте.

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