Пять гектаров огня: под Екатеринбургом горят леса

Огонь полыхает в окрестностях Березовского, где раньше проводились торфяные разработки

Территория, на которой работают спасатели, составляет около 5 гектаров. Пожар низовой, говорят специалисты. Ситуация осложняется тем, что горит торф, тушить который очень сложно. Поэтому в лес пригнали чудо-насосную станцию. Пыл стихии огнеборцы пытаются охладить водой. Природный пожар под Березовским разошелся не на шутку. Несколько гектаров леса профессионалы и добровольцы тушат вторые сутки. Перекуров нет — нельзя допустить, чтобы пламя пошло дальше. Рядом два поселка. По словам огнеборцев, всему виной — подземные очаги. Под ногами — сплошной торф, которому, чтобы загореться, достаточно одной искры. Даже брошенная стеклянная бутылка может преломить солнечные лучи и превратиться в «зажигалку».

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