На Урале вновь будут искать нефть

Разведку проведут на северо-востоке региона

Специалисты уже определились с размещением базового лагеря и складов для хранения взрывчатки. Остановились на местечке Линты (это последний пункт на реке Тавда, с которым есть хоть какое-то автомобильное сообщение). К поисковым работам планируется приступить не позднее зимы. Факт предстоящих разведочных работ подтвердили в «Росгеологии». Они будут проводиться в пределах Карабашско-Ереминской поисковой зоны. Речь идет о территории площадью около 6 тыс. кв. километров на границе Свердловской области и ХМАО. Цель исследования — изучить геологическое строение и выявить объекты, перспективные с точки зрения добычи нефти и газа. Первые выводы должны появиться к декабрю 2020 года. Но прошлые подобные разработки говорят о том, что игра не стоит свеч. Какой экономический эффект возможен от прихода в Свердловскую область нефтяников, пока неясно. В северных районах надеются, что и геологоразведка даст какой-то импульс небогатым территориям, но особых надежд не возлагают.

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