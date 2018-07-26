Фотограф, которая борется с туберкулезом, открыла выставку о буднях пациентов

В эти минуты в Ельцин Центре открывается выставка художницы Полины Синяткиной. Девушка рисовала соседей по палате, врачей, суровые интерьеры больницы и жизнь, которая бурлит снаружи. Тема, за которую она сама вряд ли взялась, если бы не заболела. Открытие выставки совпало с выходом нового отчета российского Минздрава, в котором Свердловская область, кстати, находится среди лидеров по количеству заболеваний органов дыхания.