Как утверждают сами спасатели, угрозы для местных жителей нет. Последствия утечки сейчас ликвидируют. По данным оперативных служб: едкое вещество вытекло из КАМАЗА — больше груз перевозил аккумуляторную кислоту. Всего в кузове находилось 10 емкостей объемом 1 кубометр каждая. Разлилась одна их тар.
В Каменске-Уральском прямо на улице разлилась серная кислота
Дороги в этой части города перекрыты, чтобы никто их жителей не пострадал
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В Каменске-Уральском прямо на улице разлилась серная кислота