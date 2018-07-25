В Каменске-Уральском прямо на улице разлилась серная кислота

Дороги в этой части города перекрыты, чтобы никто их жителей не пострадал

Как утверждают сами спасатели, угрозы для местных жителей нет. Последствия утечки сейчас ликвидируют. По данным оперативных служб: едкое вещество вытекло из КАМАЗА — больше груз перевозил аккумуляторную кислоту. Всего в кузове находилось 10 емкостей объемом 1 кубометр каждая. Разлилась одна их тар.

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