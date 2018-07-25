В Екатеринбурге сегодня стал известен список кандидатов на пост мэра

Пятерых претендентов не допустили до собеседования, так как они не предоставили полного пакета документов, например, паспорта и справки об отсутствии судимости. Кандидатов, сумевших собрать все необходимые документы, допустили до своеобразного экзамена. Его комиссия проведет с первого по третье августа. Чтобы уравнять шансы претендентов на пост мэра, списки составлены по алфавиту. Каждому дадут 15 минут на то, чтобы представить свою программу развития города, а потом будет время вопросов. Никаких строгих и обязательных критериев оценки профессионализма участников конкурса нет. Члены комиссии будут полагаться на личные представления и убеждения. Шанс поучаствовать в кастинге дадут и тем, кто остался сегодня за бортом. Для этого они должны предоставить недостающие документы до 17 часов 31 июля. Результат предварительного отбора огласят лишь в конце августа, так как на получение ответов о подлинности документов от вузов и миграционной службы уйдет около месяца.