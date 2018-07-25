Стихи Высоцкого — в красках. В Екатеринбурге открылась выставка афиш к выступлениям барда

Впрочем, увидеть плакаты широкая публика смогла лишь после смерти Владимира Высоцкого. Полсотни работ бард хранил дома — в семидесятые на использование афиш требовалось специальное разрешение, которого поэту не давали. По словам нарисовавшего их художника, его вдохновляли не только стихи, но и сама бунтарская личность Высоцкого. Так, знаменитая строчка «Купола в России кроют золотом» на афише символизирует трагедию большой страны, закрытой от всего мира. А героя Баллады о детстве мастер изобразил в виде ребенка, закутанного в телогрейку. Увидеть уникальные работы екатеринбуржцы смогут до конца года в музее Высоцкого