Староуткинск в красках. В старинном уральском посёлке стартует седьмой международный арт-фестиваль СО-творение

Десятки художников из близлежащих стран СНГ съезжаются на большой пленэр

В течение двух недель творцы с помощью красок и кисти будут создавать пейзажи живописного поселения на реке Чусовой. Авторы лучших работ получат бронзовые статуэтки, разработанные известным скульптором Геворком Геворкяном. А сами картины выставят под открытым небом в день посёлка. Настолько живописными эти улицы не были, кажется, еще никогда. Газоны Билимбая сплошь усыпаны художниками. В небольшой поселок под Первоуральском съехались творцы со всей страны, чтобы увековечить местные красоты.

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