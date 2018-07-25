Староуткинск в красках. В старинном уральском посёлке стартует седьмой международный арт-фестиваль СО-творение

В течение двух недель творцы с помощью красок и кисти будут создавать пейзажи живописного поселения на реке Чусовой. Авторы лучших работ получат бронзовые статуэтки, разработанные известным скульптором Геворком Геворкяном. А сами картины выставят под открытым небом в день посёлка. Настолько живописными эти улицы не были, кажется, еще никогда. Газоны Билимбая сплошь усыпаны художниками. В небольшой поселок под Первоуральском съехались творцы со всей страны, чтобы увековечить местные красоты.