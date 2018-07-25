По словам охотников за инопланетянами, с высоты птичьего полета сейчас поле напоминает творчество земных кубистов, но точно инопланетной кисти. Поскольку никаких человеческих следов пребывания вокруг полотна не наблюдается. Кто все-таки примял траву: инопланетяне или ветер? На вопросы о странных рисунках на поле местные
НЛО над Черемшой. На поле под Первоуральском обнаружены странные круги
Уфологи тут же принялись исследовать геометрические фигуры с помощью квадрокоптеров
По словам охотников за инопланетянами, с высоты птичьего полета сейчас поле напоминает творчество земных кубистов, но точно инопланетной кисти. Поскольку никаких человеческих следов пребывания вокруг полотна не наблюдается. Кто все-таки примял траву: инопланетяне или ветер? На вопросы о странных рисунках на поле местные
Также в разделе Жизнь
Вчера
НЛО над Черемшой. На поле под Первоуральском обнаружены странные круги