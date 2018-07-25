НЛО над Черемшой. На поле под Первоуральском обнаружены странные круги

Уфологи тут же принялись исследовать геометрические фигуры с помощью квадрокоптеров

По словам охотников за инопланетянами, с высоты птичьего полета сейчас поле напоминает творчество земных кубистов, но точно инопланетной кисти. Поскольку никаких человеческих следов пребывания вокруг полотна не наблюдается. Кто все-таки примял траву: инопланетяне или ветер? На вопросы о странных рисунках на поле местные отвечают-либо говорящим молчанием, либо смехом. У них в Битимке аномалий отродясь не бывало. Вот и в примятой траве на здешнем поле ничего таинственного люди в упор не видят.

Также в разделе Жизнь

Нетопорная работа: мастерица из Первоуральска создает деревянные скульптуры бензопилой
19.07.2018
Нетопорная работа: мастерица из Первоуральска создает деревянные скульптуры бензопилой
Шампиньон тротуарный: на газонах Екатеринбурга выросли грибы
18.07.2018
Шампиньон тротуарный: на газонах Екатеринбурга выросли грибы
Ваш багаж задерживается. Из-за сбоя системы в "Кольцово" прилетели сотни чужих чемоданов и сумок
23.07.2018
Ваш багаж задерживается. Из-за сбоя системы в "Кольцово" прилетели сотни чужих чемоданов и сумок
Болельщик из Екатеринбурга проспорил друзьям ужин на 150 тысяч рублей
04.07.2018
Болельщик из Екатеринбурга проспорил друзьям ужин на 150 тысяч рублей
Вчера
НЛО над Черемшой. На поле под Первоуральском обнаружены странные круги